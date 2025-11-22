logo pulso
SLP

Sigue el desbasto de medicamentos en el IMSS

Por Rubén Pacheco

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Sigue el desbasto de medicamentos en el IMSS

Desde marzo pasado, diferentes Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) carecen de manera intermitente de varios medicamentos para tratar diversas enfermedades, denunciaron derechohabientes inconformes.

Los usuarios narraron que algunos de los fármacos en inexistencia, corresponden a dapagliflozina de 10 miligramos para la diábetes tipo 2 y tolterodina de 2 miligramos para incontinencia urinaria.

Reclamaron que no solo gastan en los traslados de transporte para preguntar cada semana si ya hay disponibilidad, sino que deben pagar por el tratamiento. 

La tolterodina con 14 tabletas es relativamente accesible, con un costo de poco más de 100 pesos, pero aumenta si toman una cada 12 horas.

En tanto, el enojo se centra en la otra medicina, pues el precio de una caja con 28 pastillas oscila entre los mil 250 a 2 mil pesos, según la farmacia donde se adquiera y si es original o genérico.

La UMF 51 de María Cecilia y el Hospital General de Zona No. 50 carecen de la tolterodina, mientras que la dapagliflozina en la UMF 47 del barrio de Montecillo.

Uno de los pacientes consultados, dijo que hasta los despachadores de las farmacias saben del problema y les advierten que durante el 2026 la situación podría empeorar, porque también se presume la insuficiencia de medicina de diferentes tipos.

La situación corrobora que, de nada sirvió el anunció de la creación de la “megafarmacia” por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfocada a cubrir el desbasto, pues los hospitales públicos federales carecen de suficiencia farmacológica en San Luis Potosí.

