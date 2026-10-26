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Yotova y Gyurov, a segunda vuelta

La presidenta búlgara enfrentará al europeísta

Por EFE

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Yotova y Gyurov, a segunda vuelta
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      Sofía, Bulgaria.- Las encuestas a pie de urna publicadas este domingo en Bulgaria tras las elecciones presidenciales apuntan a un ajustado resultado entre la actual presidenta interina, la prorrusa Iliana Yotova, y su rival europeísta Andrey Gyurov.

      Yotova habría obtenido en torno al 35 % y se enfrentará así en la segunda y decisiva vuelta el 1 de noviembre a Gyurov, quien recibió el apoyo de un estimado 32,5 %.

      Con el casi 18 % de los votos escrutados, Yotova contaba con el apoyo del 35 % y Gyurov del 30 %, lo que confirmaba tras la medianoche local la tendencia adelantada por las encuestas postelectorales.

      Según los datos de los institutos demoscópicos publicados por las televisiones búlgaras, la participación en los comicios fue históricamente baja, con una estimación del 22 %, el nivel más bajo desde la caída del comunismo en 1989 en el país balcánico.

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      En las encuestas antes de las elecciones, la diferencia entre Yotova y Gyurov era de hasta 17 puntos porcentuales, por lo que la carrera por la presidencia en Bulgaria será al final más disputada de lo anticipado en la segunda vuelta.

      Tercero en la votación de este domingo fue el candidato ultranacionalista y prorruso Kostadin Kostadinov, líder del partido Resurrección, con un 14 % estimado de los votos.

      Yotova es una experiodista de televisión y exdiputada socialista, de 62 años de edad, que fue vicepresidenta del país durante casi 10 años junto al prorruso Rumen Radev.

      Yotova Accedió en enero a la presidencia en funciones después de que Radev dimitiera para presentarse en las legislativas anticipadas de abril pasado, que acabó ganando con amplia mayoría con su partido Bulgaria Progresista.

      Mientras que Gyurov, un economista y exvicegobernador del banco central, de 50 años, fue primer ministro interino este año durante cuatro meses (febrero a mayo) y recibió el apoyo de las fuerzas europeístas.

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