Zelenski y Trump hablan de ataques

Dialogan sobre golpe al sistema eléctrico de Ucrania

Por EFE

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Zelenski y Trump hablan de ataques

Leópolis, Ucrania.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre los últimos ataques rusos al sistema energético del país y discutió formas de fortalecer las defensas aéreas ucranianas, en una llamada telefónica celebrada entre los líderes.

“Informé al presidente Trump sobre los ataques rusos a nuestro sector energético. Agradezco su disposición a apoyarnos”, reveló Zelenski en Telegram tras la conversación que calificó de “muy productiva” y en la que también felicitó a Trump por su “exitoso acuerdo” para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Según Zelenski, los presidentes discutieron las posibilidades de fortalecer las defensas aéreas ucranianas y las formas específicas de hacerlo que “se están preparando actualmente”.

Hay buenas opciones, ideas fuertes sobre cómo fortalecernos realmente, dijo al señalar la importancia de la “fuerza” para obligar a Rusia a participar “en una diplomacia genuina”.

“Nos esperan nuevos desafíos. Durante el último mes, el enemigo ha aumentado en un 30% el número de armas utilizadas en ataques aéreos”, advirtió y subrayó la necesidad de redoblar esfuerzos para proteger el sector energético y la infraestructura crítica en la retaguardia.

Se están realizando reparaciones de emergencia para restaurar la infraestructura energética que fue dañada por los ataques masivos rusos del viernes y sábado, informó también el sábado el Ministerio de Energía de Ucrania.

Los amplios cortes de electricidad de emergencia, que afectaron a nueve regiones, incluidos 800,000 hogares en Kiev el viernes y 240,000 hogares en Odesa el sábado, han sido cancelados después de que se restableciera el suministro eléctrico a la mayoría.

