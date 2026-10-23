Acusan "albazo ilegal" del IMSS

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Ciudad de México.- Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) calificaron de "albazo ilegal" el "decretazo" del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al modificar y prácticamente eliminar la Modalidad 40 que permitía cada año a miles de trabajadores mejorar sus pensiones mediante el ahorro voluntario, y rechazaron lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum de que este sistema permitía fraudes, por lo que pidieron la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

El coordinador del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorve, aseveró que Morena sigue legislando a través de decretos y que ya ni siquiera usa los cauces del Poder Legislativo para cambiar las leyes, a pesar de que tienen una mayoría calificada, con tal de conseguir o ahorrarse recursos mediante la eliminación de derechos laborales de millones de trabajadores.

"Este decretazo ilegal puede ser detonante fuerte de inconformidad y movilización por la gente que va a ser afectada, que le están cancelando una vejez digna, y prefiere tirar a la basura para 2027 alrededor de 18 mil millones de pesos para el Tren Maya. Vamos a llamar a comparecer al secretario de Hacienda para que explique".

La senadora del PRI Claudia Anaya Mota, quien en la sesión del miércoles denunció el "decretazo" del IMSS, dijo que una vía para frenarla sería una controversia constitucional, pero Morena frenará esa posibilidad, por lo que indicó que quienes quieran acceder a la Modalidad 40 y se les niegue pueden recurrir al amparo.

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"El IMSS ni siquiera modificó el reglamento, sólo el acuerdo. Es decir, con decretazos eliminan de tajo derechos de los trabajadores. Es falso, como dijo la Presidenta, que se estaba cometiendo un fraude con la Modalidad 40, que es una forma de ahorro, de aportaciones voluntarias de los trabajadores para tener una pensión digna", agregó.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que el acuerdo es un duro golpe para la clase trabajadora, un reflejo más de la difícil situación que enfrentan las finanzas públicas y otra muestra del mal manejo del IMSS en los años recientes.

Señaló que "es un reflejo de la crisis que enfrentan nuestras finanzas públicas y de la falta de recursos para atender las múltiples necesidades de la población".