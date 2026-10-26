Lula gana elecciones presidenciales en Brasil con 51.79% de votos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) logró ganar en las elecciones presidenciales de Brasil. Con el 100% de las urnas contadas, Lula obtuvo 51.79% de los votos sobre Flávio Bolsonaro, quien alcanzó 48.21%.

Debates presidenciales marcaron la campaña electoral

Cabe mencionar que, rumbo a la segunda vuelta de elecciones presidenciales de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentaron en debates en los que discutieron, contrastaron y defendieron sus propuestas, plataformas de gobierno y posturas ante la situación del país.

Sin embargo, la persona que protagonizó los momentos más virales de las disputas fue el reelecto presidente, Lula da Silva.

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Sus respuestas se popularizaron en redes sociales, ocasionando que sus seguidores las aplaudieran.

"Dijo una barbaridad, me llamó nueve dedos"

Durante uno de los debates, los cuales fueron televisados, Flávio Bolsonaro se burló del Presidente y lo llamó "nueve dedos".

Esto ocasionó que Lula le pidiera disculparse tras insultarlo.

"Dijo una gran tontería. Me llamó 'nueve dedos'. Si hay alguien en este púlpito que conoce el mundo del trabajo, ese soy yo. Perdí un dedo a los 17 años en el trabajo. Era menor de edad. No voy a permitir que un miliciano me llame 'nueve dedos'".

Tras la réplica, Flávio lamentó el comentario. "Me disculpo sinceramente, no quise ofenderte".

Intercambios polémicos sobre votos y trabajo

Otro de los momentos más populares de los debates, fue cuando el ultraderechista le preguntó a Lula la razón por la cual más de la mitad de los presos en Brasil votaron por él.

"¿Por qué el 73% de los presos votaron por ti?".

"Quiero que el 100% vote por mí, hasta tu papá. (Jair Bolsonaro) (...) Vota por mí, Bolsonaro".

El expresidente Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 por la justicia brasileña a más de 27 años de prisión por su implicación en planes golpistas tras las elecciones de 2022.

"¿Conoces a alguien que nunca haya trabajado? Es Flávio Bolsonaro"

Después de que Lula le pidiera a Bolsonaro disculparse por llamarlo nueve dedos, aseguró que el opositor de ultraderecha nunca ha trabajado.

"Mi adversario conoce los autobuses por la literatura, porque nunca en su vida se subió a un autobús. Conoce al trabajador por la literatura, porque nunca trabajó. ¿Conoces a alguien que nunca haya trabajado? Es Flávio Bolsonaro".