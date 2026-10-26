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Sheinbaum abre mañanera con felicitaciones a Lula por triunfo en Brasil

La presidenta Sheinbaum expresó su alegría por el triunfo de Lula en Brasil durante la conferencia matutina.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 08:13 a.m.
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Sheinbaum abre mañanera con felicitaciones a Lula por triunfo en Brasil
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- "¡Buenos días! Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil, muchas muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil, es una bocanada de aire fresco para América Latina y El Caribe" dijo la Presidenta sonriendo.

      Sheinbaum felicita triunfo de Lula en Brasil

      La presidenta Sheinbaum abrió la conferencia matutina expresando su alegría y felicitaciones por el triunfo electoral de Lula en Brasil, destacando la relevancia del hecho para la región.

      Impacto del triunfo de Lula en América Latina

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      Sheinbaum calificó el resultado como una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe, subrayando la importancia política y social que representa para los países vecinos.

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