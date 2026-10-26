Guadalupe Taddei presenta renuncia al INE tras señalamientos

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Después de escándalos de corrupción, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), presentará su renuncia este lunes a la Cámara de Diputados, luego de diversos señalamientos sobre presuntos actos de corrupción encabezados por ella y varios de sus colaboradores cercanos.

"Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana [hoy], 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión mi renuncia a la responsabilidad que esa soberanía me confirió en abril de 2023 como consejera presidenta del INE".

En un mensaje circulado por el INE —después de haber borrado el primero— Taddei Zavala aseguró que su decisión "responde a la convicción de proteger al instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional", en el marco del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Las irregularidades abarcan varios escándalos, entrega de contratos a modo, incumplimiento de obligaciones contractuales que derivan en pérdidas para el INE y proveedores familiares a sus colaboradores o relacionados directamente con ella de manera personal. El jueves, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que iniciará una investigación, pues posee suficientes indicios de corrupción y malos manejos de los recursos del instituto.

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Taddei Zavala añadió que la decisión la tomó "con serenidad y dignidad, con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de vida al servicio electoral de México y con la convicción de que la institución seguirá cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales". Agregó: "Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante".

"No me voy", dijo el sábado

"No me voy, me mantengo firme en el instituto", aseguró Taddei Zavala a los consejeros en una reunión que sostuvieron vía remota el sábado y en la que, según fuentes del INE, prácticamente la obligaron a tocar el tema.

La reunión se agendó desde la semana pasada con el fin de delinear, con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la estrategia hacia los próximos comicios de junio de 2027, y era continuación de una reunión que sostuvieron el viernes.

Las fuentes consultadas por EL UNIVERSAL sostuvieron que es común que Taddei Zavala niegue, en la mesa de las 11 consejerías, hechos que después se convierten en certezas, como renuncias de funcionarios o medidas que ella propone luego en el Consejo General.

"Es una constante esta falta de palabra, la falta de certeza sobre lo que nos comenta, y cuando pedimos claridad, usualmente terminamos enterándonos por medios de comunicación", indicaron.

¿Qué sigue a la renuncia de Taddei?

Arturo Sánchez, exconsejero del antes IFE, detalló que como en 2007, el Consejo General con las 10 consejerías restantes deben elegir entre ellos al presidente interino, mientras la Cámara de Diputados procede a designar uno nuevo.

En 2007, cuando renunció el entonces presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, las consejerías decidieron que cada una ocuparía el interinato por un mes mientras avanzaba el proceso en San Lázaro.

"Los consejeros que quedaban se turnaron la presidencia un mes cada uno, mientras la Cámara de Diputados hacía el nombramiento correspondiente. Entonces, tendrán que ponerse de acuerdo en el Consejo General para nombrar a una persona, pero temporalmente", señaló Sánchez.

De acuerdo con Jacqueline Peschard, también exconsejera del IFE, la Cámara de Diputados debe iniciar el proceso para seleccionar a un nuevo presidente o presidenta del INE tal como si concluyera el periodo normal de la consejería.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dijo que este mismo lunes reunirá a los coordinadores parlamentarios para buscar emitir la convocatoria y elegir a una nueva presidencia.

El procedimiento se establece en el artículo 41, base V, apartado A de la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, primero, la Cámara de Diputados debe emitir la convocatoria de la que habló Monreal y, advirtió, el proceso puede tardar hasta mes y medio.

Luego de cerrar las inscripciones, un comité técnico evalúa a los aspirantes. El comité lo integran cinco personas de reconocido prestigio: tres designadas por Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Después, el comité selecciona a cinco personas por cada cargo vacante y entrega la lista a la Junta de Coordinación Política, que impulsa acuerdos para definir las propuestas que serán sometidas al pleno de la Cámara. De no concretarse los acuerdos, se hace una lista para elegir a la nueva presidencia del INE por tómbola. El pleno debe votar la designación si la Jucopo llega a un acuerdo.

¿Qué sigue?

Taddei indicó que presentará su renuncia este lunes a la Cámara de Diputados.

1. La Cámara de Diputados emite la convocatoria y establece los requisitos con plazos.

2. Un comité técnico, integrado por cinco personas, tres designadas por la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revisa los requisitos legales y la idoneidad de quienes se registran.

3. Se integra una lista de personas mejor evaluadas.

4. La Jucopo busca acuerdos políticos. De no concretarse los acuerdos, se realiza una lista para elegir la nueva presidencia del INE por tómbola.

5. El pleno vota la designación con las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes. Se trata de una mayoría calificada.

Fuente: Cámara de Diputados