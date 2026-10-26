Renuncia de Guadalupe Taddei en INE: senadores exigen investigación

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Senadores y liderazgos de Morena y de la oposición expresaron su beneplácito por la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tras el escándalo desatado por su cercanía con un contratista y el presunto conflicto de intereses en que habría incurrido.

Senadores y partidos exigen investigación tras renuncia de Taddei

El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió que las investigaciones que realizan las instancias correspondientes deben llegar hasta sus últimas consecuencias, porque el régimen de la Cuarta Transformación no es tapadera de nadie.

"Es que no puede ser, la ética la hemos promovido desde nuestra causa y no podemos permitir que las instituciones caigan en cualquier sospecha, y ahí había mucha evidencia y completo interés, y tal vez no puedo asegurarlo, porque la auditoría está en investigación, la Auditoría Superior de la Federación, pero bueno, lo que tenga que resolverse conforme a la ley, que se resuelva (...).

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"Yo, solidario con los diputados que no podemos solapar ni ser tapadera de nadie, y que se den todas las investigaciones conforme a la ley", expresó en entrevista telefónica.

El veracruzano reveló que se empezó a notar que Taddei se estaba resistiendo a la renuncia y se pensó en la Cuarta Transformación que iba a ser necesario un juicio político.

"Ya si está renunciando, que se hagan las investigaciones, que se tomen las medidas en el reforzamiento del INE, las tareas que ya tenía, y estaremos al pendiente de que esto marche conforme a la ley y, sobre todo, que la cultura ética que hemos promovido en todas las instituciones se mantenga".

Reacciones de oposición y demandas de transparencia

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara Baja, Nohemí Luna, afirmó en redes sociales que la renuncia anunciada de Taddei era impostergable y su permanencia en el INE era políticamente insostenible.

Sin embargo, dijo que no basta con esta dimisión. "Exigimos investigar los señalamientos, esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política".

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio del gobierno de Morena, porque "esa necedad de privilegiar las lealtades políticas por encima de la independencia institucional termina por destruir la confianza de los mexicanos".

Enfatizó que no debe haber impunidad y las investigaciones deben llevar a castigar los delitos cometidos. "Los graves señalamientos de presunta corrupción, los contratos cuestionados y los posibles conflictos de interés deben investigarse hasta las últimas consecuencias. La renuncia no borra las responsabilidades ni garantiza impunidad".

De la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales advirtió que la renuncia no exime a Guadalupe Taddei de posibles responsabilidades administrativas y penales, "que en todo caso deben ser investigadas".

Advirtió que "esto no puede ser la crónica de una muerte anunciada del INE".