Monreal asegura relevo sin inestabilidad en INE

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que el órgano legislativo se encuentra listo para activar el proceso de sustitución de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de que este lunes la Cámara Baja reciba la renuncia formal de su titular, Guadalupe Taddei.

Ricardo Monreal explica ruta constitucional para sustitución en INE tras renuncia de Guadalupe Taddei

En entrevista con EL UNIVERSAL, puntualizó que lo anterior debe realizarse a través de un procedimiento regular, pero con carácter de "prioritario", a fin de garantizar que haya un relevo institucional "sin caer en un escenario de inestabilidad".

"Nosotros estamos preparados para cualquier circunstancia. La Cámara de Diputados está preparada para proceder en el caso de ausencia definitiva para que no haya ningún tipo de crisis en el órgano electoral", afirmó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.

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Monreal enfatizó que, a pesar de la carta de renuncia publicada por el propio Instituto Nacional Electoral (INE), jurídicamente no existe ninguna vacante oficial en este momento, por lo que habrá de esperar hasta este lunes, para recibir el documento oficial de renuncia.

"Lo vamos a resolver conforme a la ley a partir de este lunes, ya (...) está prevista [la] reunión de la Jucopo este mismo lunes", adelantó el presidente de la Jucopo.

Junta de Coordinación Política y Cámara de Diputados preparan convocatoria pública para nuevo presidente del INE

Explicó la ruta constitucional que seguirá la Cámara de Diputados, que inicia con el proceso de notificación y la designación de la Presidencia Provisional:

"Una vez conocida la ausencia definitiva, el Consejo General del INE deberá nombrar a un presidente provisional de entre los consejeros restantes para garantizar la continuidad de las operaciones del instituto", puntualizó.

Posteriormente, la Jucopo propondrá al pleno de la Cámara de Diputados un acuerdo para lanzar una convocatoria abierta y pública con el fin de evaluar a los aspirantes a ocupar el cargo definitivo.

"Se instalará un comité técnico de evaluación integrado por cinco personas, tres designadas por la Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para revisar perfiles y realizar entrevistas", detalló.

El sustituto final deberá ser aprobado por mayoría calificada en el Pleno.

"Si no se logra la mayoría calificada, entonces se procede como en este caso a la auscultación, a la insaculación de la persona, de los candidatos que se propongan", explicó Monreal.

Ante los cuestionamientos sobre las investigaciones en contra del INE y de Guadalupe Taddei por la presunta entrega de contratos con conflictos de interés, el líder guinda, reiteró que su partido no protegerá a nadie que haya cometido irregularidades.

"Morena no va a cubrir a nadie, no va a meter las manos por nadie que haya cometido irregularidades", sentenció Monreal.

Lista Cámara de Diputados

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños, dijo que estará atento este lunes a la información que emita el INE y que sean notificados por los canales institucionales.

Adelantó que actuará conforme a sus facultades y atribuciones avisando a la Junta de Coordinación Política y al pleno para que se inicien los procedimientos correspondientes, en términos del artículo 41 constitucional.