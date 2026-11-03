Va Senado por aprobar "Ley Antimemes" contra plataformas digitales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado prevén aprobar hoy la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece regular la responsabilidad de las plataformas digitales ante la piratería, la cual ha sido calificado como "Ley Antimemes" por el riesgo de censura a los contenidos que se publiquen.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, sin modificaciones a lo aprobado en la Cámara de Diputados, se reforma el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies, introduciendo formalmente el concepto de responsabilidad secundaria para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum obliga a las empresas de tecnología a implementar políticas públicas con el fin de suspender o dar de baja definitivamente el servicio de internet o las cuentas de usuarios que infrinjan de forma repetida los derechos de autor.Se establece que las plataformas que no retiren contenido infractor de manera expedita se volverán corresponsables de la falta. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá sancionarlas con multas de hasta 40,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), cifra que supera los 4.3 millones de pesos.También se endurecen los controles contra el uso no autorizado de rostros, voces o imágenes modificadas con herramientas digitales e Inteligencia Artificial (IA).En los argumentos se indica que el objetivo de la enmienda es armonizar la legislación en materia de derechos de autor conforme los estándares internacionales previstos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).