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CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 19.7% de las escuelas públicas de educación básica en México carecen de electricidad y 30.1% no disponen de agua potable, el presupuesto destinado a infraestructura educativa será 6% menor en 2027 respecto a 2026, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En su cuenta de X, indicó que las deficiencias en las instalaciones escolares persisten y afectan el aprendizaje de los estudiantes.

Según cálculos elaborados a partir de cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), correspondientes al ciclo escolar 2024-2025, 23.1% de los planteles de preescolar, primaria y secundaria no cuentan con sanitarios independientes, mientras que 25.8% carecen de lavabos para manos.

Las carencias también se extienden al equipamiento tecnológico: 61.4% de los centros educativos públicos de nivel básico no disponen de computadoras y 64.5% no tienen conexión a internet.

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En materia de inclusión, 78.7% de los centros escolares carecen de infraestructura adaptada para personas con discapacidad y 93.2% no cuentan con material adecuado para atender a esta población.

En educación media superior, 22.9% de los planteles públicos no tienen agua potable, 19.2% carecen de lavabos; 13.5%, de sanitarios independientes, y 7.8%, de electricidad. Además, 49.3% de las escuelas de bachillerato no tienen acceso a internet y 26.1% carecen de computadoras, mientras que 56.3% no disponen de instalaciones para personas con discapacidad y 98.1% no tienen materiales especializados.

El Imco alertó que pese a estas condiciones, los recursos para infraestructura educativa disminuirán el próximo año.

65% de escuelas,

sin internet

El pasado 8 de noviembre, se publicó que sólo 35% de las escuelas públicas de educación básica en México cuentan con computadoras e internet para la enseñanza, mientras el otro 65% carece de al menos una de ellas.

Según un estudio de México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, la regulación de dispositivos digitales en las escuelas y su implementación advierte que las restricciones al uso de celulares, que entraron en vigor por disposición de la Secretaría de Educación Pública, pueden convertirse en una prohibición de facto en esos planteles sin equipamiento tecnológico suficiente. La investigación señala que para 56.3% de los usuarios de teléfonos celulares de entre seis y 17 años, estos dispositivos son su única herramienta digital. La proporción alcanza 73.1% entre los hogares con menores del estrato socioeconómico bajo, frente a 11.2% en los de estrato alto, una diferencia de 61.9 puntos porcentuales.

Marco Fernández, investigador de México Evalúa, advierte que la cifra de 35% podría sobreestimar la disponibilidad real de tecnología, debido a que las estadísticas oficiales contabilizan las computadoras existentes, pero no verifican si funcionan o son aptas para el aprendizaje.

Explica que la información procede del formato 911 de la SEP, por el cual las autoridades escolares reportan cada año datos de matrícula, infraestructura y servicios, incluidos electricidad, agua, computadoras y conectividad, pero sin reflejar el deterioro de los equipos.