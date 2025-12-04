Apresan al “Tavo”, ligado con los Beltrán Leyva

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) capturaron en Tijuana, Baja California (BC), a Gustavo “N”, alias “El Tavo”, objetivo prioritario y presunto líder de una célula ligada a los Beltrán Leyva, con cargos en Estados Unidos (EU) por trasiego de drogas.

La detención fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en su cuenta de X, donde reportó un total de cinco personas detenidas como parte del operativo en Tijuana.

En su publicación, informó que en estas acciones se aseguraron nueve kilogramos y 330 pastillas con las características del fentanilo; así como armas, cartuchos y dos inmuebles.

De acuerdo con información difundida previamente por el Ejército mexicano, Gustavo “N” también está relacionado con personas vinculadas al Cártel del Pacífico, por lo que su arresto representa “un avance significativo dentro de la estrategia contra los grupos criminales que operan en la región fronteriza”.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el Ministerio Público Federal (MPF), que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.