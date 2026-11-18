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La dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, ha descartado la posibilidad de realizar una nueva encuesta en Michoacán. Sin embargo, el senador Gerardo Fernández Noroña ha expresado la necesidad de llevar a cabo una segunda medición que cuente con supervisión y acompañamiento. Según Noroña, esta acción proporcionaría la certidumbre y claridad que el senador Raúl Morón ha solicitado para lograr la unidad dentro del movimiento.

Noroña argumenta que una medición supervisada permitiría identificar de manera clara a la persona que liderará el movimiento, asegurando que, en su eventual derrota, Morón asumiría su situación de manera responsable. En declaraciones recientes, el legislador subrayó que esta semana es crucial para coordinar la defensa del proceso de transformación y la soberanía nacional en Michoacán. Además, indicó que la falta de una nueva encuesta podría poner en riesgo las oportunidades de éxito del partido en la entidad, abriendo la puerta a un posible avance de posiciones consideradas neofascistas.

En este contexto, el senador insistió en la importancia de la unidad en Michoacán y desmintió rumores sobre la posible migración de Raúl Morón a otro partido político. Según Noroña, Morón se mantendrá como candidato del movimiento y no participará bajo la bandera de otra organización política. Bajo estas circunstancias, aseguró que si se restringe el camino a Morón, sería difícil para el movimiento mantener su relevancia electoral.

Fernández Noroña reafirmó su postura en relación a Morón, quien, según él, demuestra un firme compromiso con el partido y su posición es correcta. Enfatizó que podría haber una solución viable si se procede con una medición adecuada. La falta de una nueva encuesta, según el senador, crearían desafíos insuperables para el movimiento.

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La situación en Michoacán permanece conflictiva y llena de tensiones internas, mientras distintos actores dentro de Morena continúan debatiendo el camino a seguir. La resolución de estas diferencias es fundamental para el futuro del partido en la entidad, especialmente con las próximas elecciones en horizonte.