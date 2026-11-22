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ZACATECAS, Zac.- Entre quejas por actos anticipados de campaña, exigencias de piso parejo por parte de los diferentes partidos y varios cuestionamientos por el caso Taddei, arrancó formalmente el Proceso Electoral Local 2026-2027 en Zacatecas, en el que se renovarán la gubernatura, 30 diputaciones locales y 58 ayuntamientos de la entidad.

Durante una sesión especial, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) declaró el inicio formal de la contienda, en la cual más de un millón 330 mil ciudadanos inscritos en el padrón podrán acudir a las urnas el próximo domingo 6 de junio de 2027, jornada concurrente en la que también se elegirán diputaciones federales y se permitirá el voto de zacatecanos residentes en el extranjero para la gubernatura vía electrónica, postal o presencial en consulados.

A los pocos minutos de iniciado el proceso, Movimiento Ciudadano fue el primer partido en actuar formalmente al presentar una queja ante el árbitro electoral local contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que su coordinador estatal, Juan Francisco del Real Sánchez, advirtiera que existen actores políticos promoviendo perfiles antes de tiempo y exigiera condiciones de equidad.

Durante los posicionamientos de los distintos partidos, en el debate se expusieron las investigaciones contra la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

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Uno de los que llevó el tema a la mesa fue el dirigente estatal del PAN, Aldo Peláez Mejía, quien advirtió que los señalamientos por presuntas contrataciones irregulares en el órgano nacional no pueden minimizarse, además de exigir frenar el uso electoral de programas sociales; postura a la que se sumaron el priista Carlos Peña Badillo y José Xerardo Ramírez.