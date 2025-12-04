Arrojan cuerpos en barranca de Puebla

Puebla, Pue.- Un número aún no determinado de cuerpos (se habla de hasta siete) fueron arrojados en una barranca en Puebla, en los límites con Tlaxcala.

El hallazgo ocurrió en el municipal poblano de Nopalucan de la Granja, donde se registró una fuerte movilización policial.

Autoridades policiales de Tlaxcala fueron los primeros en acudir al sitio ante el reporte de la aparición de los cuerpos de personas, sin embargo, detectaron que el lugar donde se encontraban pertenecía al estado de Puebla.

“Durante la revisión realizada por personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se confirmó que la ubicación exacta del hallazgo corresponde a la localidad de Nopalucan de la Granja, en el estado de Puebla”, informó el gobierno de Tlaxcala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue horas después cuando el gobierno de Puebla confirmó el hallazgo, sin precisar el número exacto de cadáveres encontrados.

Las autoridades aseguraron que ambas entidades establecieron un esquema inmediato de coordinación interinstitucional para esclarecer lo ocurrido y garantizar condiciones de seguridad en la región.

También se dio a conocer que se desplegaron operativos conjuntos para acordonar el área, iniciar las diligencias y recabar información que permita avanzar en las investigaciones. Hasta anoche no sabía el número total de cuerpos.