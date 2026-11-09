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Nacional

Marina asegura una tonelada de cocaína en Acapulco

Fueron detenidas seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor.

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 09:34 a.m.
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Marina asegura una tonelada de cocaína en Acapulco
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      El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó el aseguramiento de aproximadamente una tonelada de cocaína al suroeste de Acapulco, Guerrero, en un operativo donde fueron detenidas seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor.

      El funcionario federal detalló, vía redes sociales, que la Armada de México ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que ha evitado que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la vida y salud de los jóvenes.

      "Estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia", expresó García Harfuch.

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