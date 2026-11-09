Profeco invita a usar "Quién es Quién en los Precios" para Buen Fin

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El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, llamó a los consumidores a consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios antes de realizar compras durante El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con el objetivo de identificar descuentos y promociones reales.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que la dependencia mantiene desde principios de septiembre un monitoreo de 490 productos de alta demanda, entre ellos electrodomésticos, muebles, refrigeradores, videojuegos, teléfonos celulares y equipos de cómputo.

Detalló que esta herramienta permite consultar el comportamiento de los precios de los productos en establecimientos específicos, así como revisar su evolución semanal desde septiembre y hasta el próximo fin de semana, para verificar si las ofertas anunciadas durante El Buen Fin representan realmente una reducción en su costo.

Como ejemplo, mostró el seguimiento del precio de un refrigerador en una sucursal de Coppel, en San Luis Potosí, y de una bocina en una tienda Walmart, en Durango.

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Escalante Ruiz indicó que también se puede consultar el precio de un mismo producto en distintos establecimientos, pues la Profeco realiza el monitoreo en alrededor de 400 tiendas, lo que permite comparar opciones antes de concretar una compra.

El funcionario invitó a los consumidores a ingresar al sitio de internet de la Profeco, mediante el código QR presentado durante la conferencia, para consultar la base de datos y utilizar los filtros disponibles.

En su informe semanal, el titular de Profeco también presentó el seguimiento al precio de la gasolina regular, la cual registró un precio promedio nacional de 23 pesos con 69 centavos por litro, mientras que 11 mil 778 estaciones de servicio la comercializaron por debajo de los 24 pesos.

En el caso del diésel, el promedio nacional fue de 26 pesos con 97 centavos y 9 mil 64 estaciones lo ofrecieron por debajo de los 27 pesos.