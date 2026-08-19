Decomisan en el AICM más de ocho toneladas de cigarros apócrifos

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró cuatro cargamentos con 5 millones 808 mil cigarros presuntamente apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mercancía procedía de Singapur y Sri Lanka y tenía como destino final la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, los cigarros estaban distribuidos en 484 cajas y 24 tarimas, con un peso total de ocho mil 525 kilogramos.

La documentación presentada señalaba que los cargamentos estaban amparados por cuatro guías aéreas y correspondían a diferentes empresas vendedoras e importadoras.

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Los productos permanecen asegurados de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado mientras las autoridades determinan su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad informó que la mercancía fue identificada mediante labores conjuntas de inteligencia aduanera, análisis de riesgos y tecnología de inspección no intrusiva.

Las autoridades indicaron que mantendrán la coordinación entre la Aduana del AICM y la Semar para detectar operaciones de comercio exterior con indicadores de riesgo y posibles conductas ilícitas.