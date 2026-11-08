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Aseguran artículos de lujo piratas en Michoacán

Por El Universal

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran artículos de lujo piratas en Michoacán
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Marina (Semar), en conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguró más de 33 mil artículos presuntamente piratas originarias de Hong Kong, China, durante labores de inspección y vigilancia en la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

      Dicha dependencia a cargo del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles informó que en una primera intervención, agentes aduanales y navales detectaron un contenedor procedente de Hong Kong cuya mercancía había sido declarada como bolígrafos.

      Pero en la inspección física se identificaron 22 mil 865 artículos, entre ellos 4 mil 700 relojes de aparente gama alta; 4 mil 500 audífonos, 9 mil 870 accesorios electrónicos, 3 mil 650 pares de tenis y 145 disfraces.

      En una segunda acción, en otro contenedor, se hallaron 132 pares de tenis, además de 10 mil 100 audífonos apócrifos.

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      La mercancía fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien determinará la situación jurídica de los objetos.

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