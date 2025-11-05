Asesina youtuber a tres personas

ACOLMAN, Méx.- “Tuve que defenderme, ya que estas personas eran invasoras (...) y amenazaban con matarme e invadir mi casa”, fue parte del mensaje que compartió en redes sociales Roberto Carlos, tras disparar en contra de tres personas y causarles la muerte la madrugada de este martes.

Los dos hombres y la mujer perdieron la vida a consecuencia de las heridas de arma de fuego que sufrieron a manos del sujeto identificado como El Custodio, quien tiene un canal de YouTube. En el sitio también resultó herida otra persona.

Los disparos que realizó Roberto Carlos —bajo la justificación de que se trataba de personas invasoras— fueron reportados por pobladores que escucharon la acción en el Circuito Valle de Umán, ubicado en el fraccionamiento Rinconada del Valle del municipio de Acolman.

“Hola, mi nombre es Roberto Carlos, El Custodio en Youtube. Tuve que defenderme ya que estas personas eran invasoras (...) y amenazaban con matarme e invadir mi casa; ya desde hace años me tenían en esa situación, tuve que aplicar legítima defensa, lo lamento, pero tuvo que ser así, esto es lo que pasa por gente invasora”, argumentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pobladores grabaron a Roberto Carlos cuando realizó las detonaciones con una arma de fuego, misma con la que logró herir a los supuestos invasores, quienes quedaron tendidos en el asfalto y, al llegar paramédicos de Protección Civil municipal, determinaron que ya no contaban con signos vitales.

A una de las personas fallecidas le encontraron entre sus pertenencias una arma punzocortante, en tanto policías municipales y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acordonaron la escena del homicidio. Elementos de la policía municipal de Acolman detallaron que hallaron en el piso casquillos de una arma de fuego calibre 9 milímetros y también .22 milímetros.