Asesinan a custodio de valores en la CDMX

Ciudad de México.- Vestidos como trabajadores de obra, con chalecos reflejantes y cascos de construcción, tres hombres armados asaltaron a custodios de una empresa de traslado de valores en la colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque, que dejó un custodio muerto luego de recibir un disparo en la cabeza, ocurrió alrededor de las 14:30 horas en la esquina de las calles Chilpancingo y Aguascalientes.

Los tres custodios fueron interceptados por los falsos trabajadores, quienes sin mediar palabra accionaron sus armas en al menos cinco ocasiones. Los agresores despojaron a las víctimas de una maleta con dinero en efectivo -cuyo monto no ha sido revelado- y del arma de cargo del custodio, para después escapar a bordo de una motocicleta.

Testigos relataron que el ataque ocurrió en cuestión de segundos. “Fue cuestión de segundos… escuchamos los tiros y la gente corrió hacia cualquier lado. Yo voltee y vi a los tipos tomando la maleta. Ni parecía que dudaran, solo dispararon y se fueron”, comentó un comerciante que presenció parte del violento asalto.

