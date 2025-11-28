logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Fotogalería

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a custodio de valores en la CDMX

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Asesinan a custodio de valores en la CDMX

Ciudad de México.- Vestidos como trabajadores de obra, con chalecos reflejantes y cascos de construcción, tres hombres armados asaltaron a custodios de una empresa de traslado de valores en la colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc. 

El ataque, que dejó un custodio muerto luego de recibir un disparo en la cabeza, ocurrió alrededor de las 14:30 horas en la esquina de las calles Chilpancingo y Aguascalientes. 

Los tres custodios fueron interceptados por los falsos trabajadores, quienes sin mediar palabra accionaron sus armas en al menos cinco ocasiones. Los agresores despojaron a las víctimas de una maleta con dinero en efectivo -cuyo monto no ha sido revelado- y del arma de cargo del custodio, para después escapar a bordo de una motocicleta.

Testigos relataron que el ataque ocurrió en cuestión de segundos. “Fue cuestión de segundos… escuchamos los tiros y la gente corrió hacia cualquier lado. Yo voltee y vi a los tipos tomando la maleta. Ni parecía que dudaran, solo dispararon y se fueron”, comentó un comerciante que presenció parte del violento asalto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Once jornaleros mueren en choque en autopista a León
Once jornaleros mueren en choque en autopista a León

Once jornaleros mueren en choque en autopista a León

SLP

El Universal

Impactan un tráiler y una camioneta en límites de Irapuato

Se levantarán los paros
Se levantarán los paros

Se levantarán los paros

SLP

El Universal

México, seguro para el Mundial: CSP
México, seguro para el Mundial: CSP

México, seguro para el Mundial: CSP

SLP

El Universal

Detienen al “Goofy” por crimen de David Cohen
Detienen al “Goofy” por crimen de David Cohen

Detienen al “Goofy” por crimen de David Cohen

SLP

El Universal