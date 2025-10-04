Asesinan en Sinaloa a policía y rescatan a otro

Culiacán, Sin.- En menos de 24 horas, se registraron en la capital dos ataques contra policías estatales, donde en el primer incidente murió un elemento, mientras que, en el segundo, un policía fue rescatado por fuerzas federales, tras ser plagiado, además de que se presentaron seis asesinatos más en la entidad.

De acuerdo con el informe de la vocera de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela, la noche del jueves, en una cancha de voleibol, falleció el policía estatal adscrito a la seguridad de Palacio de Gobierno, de nombre Josué “N”, de 24 años de edad.

Resultaron heridos, Guadalupe “N”, padre de la víctima y exelemento de la misma corporación, y dos hombres más, uno de ellos también exagente.

La mañana del viernes, en la colonia Renato Vega Amador, un elemento de la Estatal Preventiva, identificado como Alexander “N”, quien se encontraba en su día de descanso, fue interceptado y privado de su libertad por personas armadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el reporte se activó el Código Rojo, por lo que las fuerzas federales y estatales desplegaron un intenso operativo de búsqueda que permitió detectar un vehículo en el que llevaban secuestrado al policía.

Los plagiarios, al ver que los seguía un convoy militar, descendieron cerca de una estación de gasolina y atacaron. En la balacera, uno de los civiles armados murió y tres más resultaron heridos, los cuales fueron detenidos, en tanto que el agente secuestrado resultó lesionado.