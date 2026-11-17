¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En distintos eventos de violencia registrados en la capital del estado, un joven de nombre Irving Gerardo "N", de 18 años, fue asesinado a balazos, otra persona resultó herida en un atentado y dos trabajadores de un centro de rehabilitación fueron privados de su libertad por un comando de hombres armados vestidos de negro.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que sobre la calle presidente Mariano Paredes, de la colonia Lázaro Cárdenas, dos personas que laboran en el centro de rehabilitación Tratamiento Esperanza Vive A.C fueron "levantadas" por la fuerza por personas armadas que viajaban en dos vehículos tipo SUV.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según los datos aportados, José Roberto "N", de 31 años, y Luis Felipe "N", de 33 años, fueron privados de su libertad por varios hombres armados cuando habían acudido a cenar en un lugar cercano al centro de rehabilitación.Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas del hecho varios minutos después, por lo que el operativo de búsqueda que implementaron para localizarlos no tuvo resultados positivos.En la calle Carmen Serdán, de la colonia El Mirador, en Culiacán, donde se tienen varias obras de construcción fue asesinado de varios disparos el joven Irving Gerardo "N" de 18 años, quien es vecino de dicho sector.De acuerdo con los datos, dos personas de apariencia jóvenes que arribaron en una motocicleta donde él se encontraba, sin medir palabra sacaron sus armas y le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron del lugar.Bryan Santiago "N", de 18 años, con domicilio en la colonia Vicente Lombardo Toledano, fue víctima de un atentado a balazos, por lo que este resultó con una herida de bala en un hombro y tuvo que ser llevado a un hospital para su atención.