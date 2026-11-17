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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Amnistía Internacional condenó el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo fue localizado la noche del 14 de noviembre en Acapulco, Guerrero, y expresó su solidaridad con sus familiares, amistades, compañeros de trabajo y la comunidad periodística que exige justicia por el crimen.

Condena y exigencias de justicia

A través de su cuenta en X, la organización defensora de los derechos humanos lamentó el homicidio del comunicador, quien colaboraba con el portal Enfoque Informativo y realizaba coberturas relacionadas con seguridad, personas desaparecidas, derechos humanos y problemas sociales.

El cuerpo de Flores Salado fue encontrado en la colonia Canuto Nogueda, frente al poblado de La Sabana, en la zona suburbana de Acapulco. La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer detenciones.

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Impacto en la comunidad y acciones oficiales

El periodista contaba con varios años de trayectoria en medios locales y había fundado el colectivo Prensa Rosa. Tras conocerse su muerte, Enfoque Informativo condenó el asesinato y exigió una investigación exhaustiva para identificar a los responsables.

Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) pidió a las autoridades estatales y federales investigar el crimen sin descartar que esté relacionado con el trabajo del comunicador, particularmente por los temas de seguridad y derechos humanos que cubría.

De acuerdo con el recuento de la FIP, con el asesinato de Flores Salado suman nueve trabajadores de medios de comunicación asesinados en México durante 2026. Entre ellos figura Álex Serna, cuyo homicidio también fue registrado este año en Guerrero.

El crimen provocó protestas de periodistas de Acapulco, quienes se manifestaron el lunes 16 de noviembre para exigir justicia y reclamar el esclarecimiento de las agresiones contra integrantes del gremio.

El asesinato se suma a los casos de violencia contra periodistas en México, país donde la organización Artículo 19 ha documentado 181 asesinatos de comunicadores desde el año 2000. Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión han insistido en investigar el posible vínculo entre estos crímenes y la actividad periodística de las víctimas.