Choque provoca caos en autopista México-Querétaro

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Un tráiler y dos autobuses de pasajeros chocaron la mañana de este jueves sobre la autopista México-Querétaro, lo que ocasiona congestionamiento vial por el cierre de la vialidad.

El siniestro ocurrió en dirección a la Ciudad de México, a la altura del kilómetro 48 de la vialidad de cuota.

En la zona donde se registró el accidente vial hay labores de Banobras para la ampliación de la autopista México-Querétaro.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas de gravedad o de fallecidos, tras el choque en el que se vieron involucrados tres vehículos.

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Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que hay cierre a la circulación por atención al accidente y hay personal realizando maniobras con grúas para remover las unidades siniestradas.