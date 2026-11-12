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Choque provoca caos en autopista México-Querétaro

CAPUFE realiza maniobras con grúas para retirar vehículos

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 02:24 p.m.
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Choque provoca caos en autopista México-Querétaro
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      Un tráiler y dos autobuses de pasajeros chocaron la mañana de este jueves sobre la autopista México-Querétaro, lo que ocasiona congestionamiento vial por el cierre de la vialidad.

      El siniestro ocurrió en dirección a la Ciudad de México, a la altura del kilómetro 48 de la vialidad de cuota.

      En la zona donde se registró el accidente vial hay labores de Banobras para la ampliación de la autopista México-Querétaro.

      Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas de gravedad o de fallecidos, tras el choque en el que se vieron involucrados tres vehículos.

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      Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que hay cierre a la circulación por atención al accidente y hay personal realizando maniobras con grúas para remover las unidades siniestradas.

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