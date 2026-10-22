Compartamos Banco reconoce el esfuerzo y crecimiento de sus clientes en SLP

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San Luis Potosí, S.L.P., 20 de octubre de 2026. — Con el propósito de reconocer la confianza, el esfuerzo y la perseverancia de sus clientes, Compartamos Banco llevó a cabo su Encuentro de Comités en el Fiesta Inn Glorieta, en San Luis Potosí, en una jornada dedicada a celebrar las historias de crecimiento y superación de quienes impulsan sus propios negocios.

El encuentro reunió experiencias de aprendizaje, inspiración y convivencia, a través de una conferencia motivacional, música en vivo, reconocimientos y momentos especiales que permitieron fortalecer los lazos entre la institución y sus clientes.

Más allá de una celebración, este evento representó una oportunidad para destacar el compromiso de quienes, con dedicación y trabajo diario, construyen nuevas oportunidades para sus familias y comunidades.

Con iniciativas como esta, Compartamos Banco reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes en el cumplimiento de sus sueños, impulsar el desarrollo de sus negocios y reconocer el valor de la confianza que da sentido a una relación construida a largo plazo.

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Con este encuentro, Compartamos Banco puso en el centro a quienes, con esfuerzo, visión y determinación, convierten sus proyectos en oportunidades de crecimiento. La jornada no solo fue un reconocimiento a la confianza de sus clientes, sino también una muestra del valor de acompañar a quienes emprenden y generan bienestar desde sus propios negocios.

A través de estos espacios, la institución fortalece su vínculo con las comunidades y refrenda su apuesta por el crecimiento de sus clientes, recordando que detrás de cada emprendimiento hay una historia de esfuerzo, una familia que sale adelante y sueños que encuentran nuevas posibilidades para hacerse realidad.