logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Avalan en lo general la ley contra la extorsión

Por El Universal

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Avalan en lo general la ley contra la extorsión

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que homologa la tipificación de este flagelo a nivel nacional, y plantea sanciones de hasta 25 años de prisión a quienes la cometan.

Quedó avalada por unanimidad de 456 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.

El debate se centró en las penas establecidas en la reforma, pues la oposición recriminó que diversos estados del país tienen penas superiores a las establecidas en la ley, lo que aseguraron, podría dejar en libertad a más de 500 presos sentenciados por extorsión.

“Al menos hay cinco estados de la República que tienen penalidades más altas que la que actualmente se propone en el delito básico de extorsión, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, tiene una penalidad superior a los 16 años que es la que prevé esta legislación. Al aprobarla como está la legislación, vamos a generar que muchos delincuentes salgan en libertad. 500 personas pueden salir, delincuentes de alto impacto”, declaró el diputado del Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cancela EU trece vuelos desde México
Cancela EU trece vuelos desde México

Cancela EU trece vuelos desde México

SLP

El Universal

Tras denunciar un supuesto incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo de 2015

Reforzarán la seguridad de limoneros en Michoacán
Reforzarán la seguridad de limoneros en Michoacán

Reforzarán la seguridad de limoneros en Michoacán

SLP

El Universal

Además brindarán condiciones que garanticen actividades productivas

Acuden a tomas de agua clandestinas en Ecatepec
Acuden a tomas de agua clandestinas en Ecatepec

Acuden a tomas de agua clandestinas en Ecatepec

SLP

El Universal

Van por extradición de Álvarez Puga
Van por extradición de Álvarez Puga

Van por extradición de Álvarez Puga

SLP

El Universal