México presenta avances en la Estrategia Nacional de Búsqueda

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Durante una reunión en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México presentó los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda ante un diverso público que incluyó organismos internacionales, delegaciones diplomáticas y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, destacó que más de 16 mil personas han sido localizadas durante el transcurso del año 2026, reafirmando que la búsqueda de personas desaparecidas representa una prioridad nacional.

Avances en la búsqueda de personas desaparecidas

En el foro titulado "Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México", el subsecretario mencionó la creación de un grupo de expertos tanto nacionales como internacionales que revisará las metodologías científicas empleadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). También se dio a conocer la operación continua del Centro de Mando Nacional, que funciona las 24 horas del día, así como el progreso en la instalación de puestos de mando en los estados del país.

En representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, reiteró el compromiso de México con el diálogo, la transparencia internacional y la cooperación técnica. En su intervención, subrayó que el Estado ha mostrado su disposición ante el Comité contra la Desaparición Forzada para continuar con la búsqueda de personas, investigar las desapariciones y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, acorde a las obligaciones internacionales del país.

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Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó la mejora en las investigaciones penales mediante el uso de análisis de contexto y herramientas científicas y tecnológicas. Informó sobre la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, el cual incluye la participación de familias y colectivos, además de la creación del Banco Nacional de Datos Forenses.

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Cooperación internacional en la identificación de personas

Catharina Boehme, subsecretaria general de la ONU y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), destacó que desde enero de 2023, se ha prestado asistencia técnica para restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas, utilizando huellas dactilares de servicios forenses y registros del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, James Turpin, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció los esfuerzos mexicanos en este ámbito, afirmando que es fundamental traducir el marco normativo en resultados palpables.

Representantes de varios países presentes en el foro validaron el trabajo realizado por México en la búsqueda de personas desaparecidas, indicando que las experiencias del país pueden servir como modelo para naciones que enfrentan problemas similares. Subrayaron la relevancia del diálogo y la cooperación internacional en la resolución de esta crisis.