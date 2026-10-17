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Alan Parsons celebra 50 años de carrera en México

Conmemoró cinco décadas en el Velódromo Olímpico

Por Agencias

Octubre 17, 2026 06:15 a.m.
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Alan Parsons celebra 50 años de carrera en México
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      Alan Parsons conmemoró cinco décadas de carrera musical en un concierto celebrado en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, ante un público de 6,295 asistentes que soportó las inclemencias del tiempo. Pese a la lluvia y el frío, los fanáticos comenzaron a llegar al recinto a partir de las 19:00 horas, preparando el ambiente para un evento que tenía como inicio programado las 21:00 horas. Sin embargo, Parsons decidió esperar media hora adicional para el inicio del recital, hasta que cesó el aguacero.

      Concierto en el Velódromo Olímpico

      El lugar se llenó de sombrillas, impermeables y camisetas del artista, mientras los seguidores mostraban sus ansias por el comienzo del espectáculo. Con la música aún sin sonar, algunos asistentes empezaron a silbar, expresando su impaciencia. Finalmente, las luces se apagaron y el show dio inicio con "Standing on Higher Ground", seguido de "Don't Answer Me", donde el vocalista agradeció en español y en inglés a los presentes.

      Durante la única interacción que tuvo con el público, Parsons destacó la celebración del 50 aniversario de The Alan Parsons Project, anunciando que presentaría algunos temas del primer disco de la banda. Con un escenario que proyectaba un cielo nublado, el repertorio incluyó clásicos como "I wouldn't wanna be like you", "The Cask of Amontillado" y "Dr. Tarr and Prof. Fether", provocando la ovación de los asistentes, quienes respondían con aplausos y ánimo, aunque pocos se atrevieran a bailar.

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      Momentos destacados del recital

      A medida que el evento avanzaba, los asistentes comenzaron a levantarse para adquirir alimentos y bebidas, pero eso no impidió que otros temas como "La Sagrada Familia" elevaran el ambiente en el Velódromo. El clímax de la velada llegó con las interpretaciones de "Sirius" y "Eye in the Sky", que resonaron con fuerza en el recinto, cautivando a la audiencia que continuaba disfrutando de la música.

      Poco antes de las 23:00 horas, la banda se despidió, cerrando el concierto con "Games People Play". Alan Parsons y su grupo continuarán con la celebración de sus 50 años de trayectoria musical, con un próximo compromiso en Mérida programado para el 25 de octubre.

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