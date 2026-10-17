Anula la SCJN cobro tributario a Zaragoza
Fallan contra licencias de uso de suelo a infraestructura eléctrica y ferroviaria en el municipio
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Un cobro de 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por licencias de uso de suelo para infraestructura eléctrica y ferroviaria en el municipio de Zaragoza quedó invalidado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que las disposiciones invadían competencias reservadas a la Federación. La cuota estaba contemplada en la Ley de Ingresos municipal para 2026.
SCJN invalida cobro por licencias en Zaragoza
La resolución dejó sin efecto este cobro tributario a subestaciones eléctricas, transformadores, vías de ferrocarril, instalaciones generadoras de energía y líneas de alta tensión.
La anulación también se extendió a las termoeléctricas y torres o mástiles, por su relación directa con las disposiciones anuladas.
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Alcances y fundamentos del fallo
El Pleno reconoció que los municipios pueden regular el uso de suelo y expedir licencias de construcción, pero precisó que esas facultades no son ilimitadas. En este caso, consideró que la tarifa estaba dirigida específicamente a infraestructura eléctrica y ferroviaria, cuya regulación corresponde a la Federación.
La decisión se tomó al resolver la controversia constitucional 178/2026, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de San Luis Potosí. La invalidez de las disposiciones ferroviarias se aprobó por unanimidad de ocho votos, mientras que las relativas al sector eléctrico y la extensión de la invalidez obtuvieron siete votos a favor y uno en contra, del ministro Figueroa Mejía.
La sentencia de la SCJN surtirá efectos cuando los puntos resolutivos sean notificados al Congreso del Estado.
El fallo también deberá notificarse a la presidencia municipal de Zaragoza y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado y el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
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