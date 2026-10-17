Sismo de 5.1 grados sacude Ciudad Hidalgo, Chiapas
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no se han reportado daños
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La mañana de este sábado 17 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 5.1 grados en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
A través de su cuenta de X, señaló que el epicentro se localizó a 149 kilómetros al suroeste del mencionado municipio.
Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que hasta el momento no se reportan afectaciones.
¿Septiembre es el mes de los sismos?
El Servicio Sismológico Nacional registró casi 400 mil movimientos telúricos en México desde 1900.
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Sismo de 5.1 grados sacude Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Universal
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no se han reportado daños