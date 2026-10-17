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Nacional

Sismo de 5.1 grados sacude Ciudad Hidalgo, Chiapas

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no se han reportado daños

Por El Universal

Octubre 17, 2026 09:23 a.m.
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Sismo de 5.1 grados sacude Ciudad Hidalgo, Chiapas
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Resumen

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      Desarrollado por SACS IA

      La mañana de este sábado 17 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 5.1 grados en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

      A través de su cuenta de X, señaló que el epicentro se localizó a 149 kilómetros al suroeste del mencionado municipio.

      Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que hasta el momento no se reportan afectaciones.

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