Detectan gusano barrenador en un perro de Chihuahua

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En las últimas horas se confirmó un caso de gusano barrenador en un perro, en el ejido de Samalayuca en Ciudad Juárez, Chihuahua a unos 44 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Ciudad Juárez confirma primer caso de gusano barrenador en perro

El caso causó alerta en la población y las autoridades, ya que es el primero en mascotas y también el más cercano a la frontera con los Estados Unidos.

Ante esto, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez informó que trabaja en la implementación de un plan estratégico para prevenir la propagación del gusano barrenador en el municipio, luego de que se confirmara el primer caso en un perro en el ejido Samalayuca, informó el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que la Comisión Edilicia de Ecología y la Dirección de Ecología, desde hace algunas semanas preparan acciones preventivas para atender este tipo de situaciones y proteger la salud animal.

"Ya estamos trabajando en un plan precisamente para prevenir esta situación. No porque ya haya uno de los casos".

Ortiz Orpinel destacó que la estrategia se fortaleció a partir de los acuerdos y experiencias compartidas durante reuniones sostenidas en Nuevo México, donde se analizaron mecanismos de prevención y control de esta plaga, además de la capacitación recibida por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y otras instituciones especializadas.

Estrategias y acciones para contener el gusano barrenador

Explicó que el objetivo es poner en marcha acciones que permitan contener cualquier riesgo para la salud animal y evitar afectaciones en el municipio.

El alcalde destacó que el Gobierno Federal ha impulsado diversas acciones para combatir esta plaga, entre ellas la liberación de moscas estériles, una estrategia utilizada internacionalmente para interrumpir el ciclo reproductivo del insecto y reducir su población de manera gradual, toda vez que el gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas de animales de sangre caliente y al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones que pueden agravarse si no reciben atención oportuna.

Reiteró que el Gobierno Municipal mantendrá un trabajo coordinado con las autoridades de los otros órdenes de Gobierno, instituciones académicas y especialistas para proteger la salud animal y reducir el riesgo de propagación del gusano barrenador en Ciudad Juárez.

La tarde del martes se llevó a cabo una reunión de trabajo con la participación de las áreas involucradas, en la que dará inicio formal la implementación del plan estratégico diseñado para responder a la presencia del gusano barrenador.

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) mantiene las acciones de capacitación dirigidas a productoras y productores pecuarios, para brindar información confiable sobre características que pueden advertir la posible presencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

La larva puede afectar a los animales de sangre caliente y puede desarrollarse en heridas de diferentes características, desde lesiones ocasionadas por picaduras de garrapatas, raspones y cortes, hasta aquellas producidas por procedimientos como el descorne o la señalada.

También pueden presentarse infestaciones en el ombligo de animales recién nacidos, así como en las regiones vulvares o perineales de las hembras. Incluso pueden ingresar a través de mucosas y orificios naturales como nariz, boca, ojos, oídos y genitales.

La SDR recomienda a los productores mantener una revisión constante de sus animales y prestar especial atención a heridas que no cicatrizan, aumentan de tamaño o profundidad, presentan movimiento, exudado o escurrimiento serosanguinolento.

Ante una posible infestación los animales pueden presentar cambios en su comportamiento y condición general, como inapetencia, fiebre, incomodidad, prurito, depresión o letargia, además de disminución en la producción y en la ganancia de peso.

Las heridas pueden aumentar rápidamente de tamaño y presentar complicaciones por infecciones secundarias.

Como parte de esta estrategia, la SDR continúa sus recorridos en los municipios para capacitar y entregar material a los productores, mismo que contiene información técnica sustentada en documentos oficiales de Senasica, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Hasta hoy sumaban un total 149 casos acumulados de gusano barrenador de los cuales 75 siguen vigentes en todo el estado de Chihuahua.