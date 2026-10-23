Balean en Escuinapa camión con estudiantes
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Culiacán, Sinaloa.- Estudiantes de secundaria del municipio de Escuinapa que se dirigían a sus escuelas, vivieron momentos de angustia a bordo de un autobús, cuando la unidad fue atacada a balazos.
El ataque se produjo por personas armadas que viajaban en moto cuando el autobús del servicio público número 63/68 circulaba por la colonia Francisco I. Madero.
Los impactos de las balas, que perforaron las ventanillas del camión urbano de la ruta Centro-Hospitales-UAS-UT, sorprendieron a los adolescentes, quienes se agacharon y luego procedieron a tirarse al piso, en medio del miedo y la zozobra, de acuerdo con un video publicado en redes sociales.
El operador del autobús, identificado como Hugo "N", de 56 años, al percatarse de que el ataque era en su contra, detuvo la marcha, se agachó y luego volvió a poner en marcha la unidad para eludir a los tiradores.
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Al llegar a un punto conocido como el puente Veracruz, que conecta con la ruta que lleva al centro de la cabecera municipal de Escuinapa, donde se ubica un filtro militar, el chofer bajó de la unidad y solicitó ayuda, dado que presentaba una lesión en uno de sus brazos. Posteriormente fue trasladado a un hospital.
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