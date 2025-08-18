“Beatriz es libre de hacer lo que quiera”

Ciudad de México.- La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, sostuvo que son “el colmo” las críticas contra Beatriz Gutiérrez Müller por su presunto cambio de residencia a Madrid, España.

Entrevistada durante el arranque de los comités seccionales de Morena en la alcaldía Coyoacán, dijo desconocer si los informes son ciertos, pero sostuvo que la escritora y esposa del expresidente López Obrador “es libre de hacer lo que quiera”.

“Ella es libre de hacer lo que quiera. No sé de primera mano cuáles sean sus deseos, ni dónde esté pensando vivir, pero es una mujer extraordinaria y libre. Es el colmo”, declaró.

Este fin de semana, el diario español ABC publicó que la escritora se mudó al barrio exclusivo de La Moraleja, en Madrid, junto a su hijo Jesús Ernesto.

Fuentes diplomáticas señalaron al periódico que Gutiérrez Müller solicitó en marzo el permiso de residencia para instalarse en Madrid, lo que fue criticado debido a que en 2019, la esposa de AMLO dijo que España debía pedir perdón a México por las atrocidades durante la conquista.

Por otra parte, Morena arrancó a nivel nacional sus asambleas dominicales, a través de las cuales se buscará formar comités de defensa de la 4T en cada una de las 71 mil 541 secciones electorales.