Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes cobran su pago hoy, 5 de junio?

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para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y la(SEP) concluyen con la primera semana en lade la Beca Rita Cetina para beneficiarios inscritos en la modalidad de "continuidad".Este programa busca garantizar el acceso a la educación y disminuir la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes que cursan elen escuelas públicas de todo el país a través de un apoyo económico bimestral.el monto otorgado a cada familia es de, máspor cada alumno del mismo nivel educativo inscrito al programa.¿Quién cobra su pago de la Beca Rita Cetina hoy,De acuerdo con eloficial, emitido el pasado 1 de junio por las autoridades de la CNBBBJ, este viernesle corresponde recibir su depósito a aquellos beneficiarios cuyocomience con las letras H, I, J, K y L.Es importante recordar que a pesar de que el depósito se verá reflejado en las cuentas de estos derechohabientes a partir de hoy,acudir inmediatamente a retirar el dinero.Durante lade depósitos, elen el siguiente· Lunes 8 de junio: letra M· Martes 9 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q· Miércoles 10 de junio: letra R· Jueves 11 de junio: letra S· Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y ZEste pago corresponde aly es el último que percibirán las y los beneficiarios para el ciclo escolar 2025-, ya que durante julio y agosto no se realizan las dispersiones, pues las y los estudiantes se encuentran en vacaciones de verano, y en espera de pasar al siguiente año académico.