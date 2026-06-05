Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes cobran su pago hoy, 5 de junio?
El calendario de pagos continúa la próxima semana y no habrá dispersión en julio y agosto por vacaciones.
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Este viernes5 de junio la Coordinación Nacional de Becas
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para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) concluyen con la primera semana en la jornada de dispersiones de la Beca Rita Cetina para beneficiarios inscritos en la modalidad de "continuidad".
Este programa busca garantizar el acceso a la educación y disminuir la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes que cursan el nivel secundaria en escuelas públicas de todo el país a través de un apoyo económico bimestral.
A 2026 el monto otorgado a cada familia es de 1,900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada alumno del mismo nivel educativo inscrito al programa.
¿Quién cobra su pago de la Beca Rita Cetina hoy, 5 de junio?
De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido el pasado 1 de junio por las autoridades de la CNBBBJ, este viernes 5 de junio le corresponde recibir su depósito a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con las letras H, I, J, K y L.
Es importante recordar que a pesar de que el depósito se verá reflejado en las cuentas de estos derechohabientes a partir de hoy, no es necesario acudir inmediatamente a retirar el dinero.
Durante la segunda semana de depósitos, el calendario continuará en el siguiente orden:
· Lunes 8 de junio: letra M
· Martes 9 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q
· Miércoles 10 de junio: letra R
· Jueves 11 de junio: letra S
· Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z
Este pago corresponde al bimestre mayo-junio y es el último que percibirán las y los beneficiarios para el ciclo escolar 2025-2026, ya que durante julio y agosto no se realizan las dispersiones, pues las y los estudiantes se encuentran en vacaciones de verano, y en espera de pasar al siguiente año académico.
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