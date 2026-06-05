Liberan 16 monos araña y un aullador en Parque Nacional Palenque

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(EL UNIVERSAL).-

y especialistas en vida silvestre

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(Ateles geoffroyi) y un saraguato o aullador (Alouatta pigra), en la zona de conservación del Área Natural Protegida (ANP) y Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA) del, ubicado en la región norte de Chiapas.La(Conanp) informó que una vez concluido el proceso dey adaptación de conducta, aplicado por especialistas, los animales regresaron a laen el, el sitio que reúne las condiciones ecosistémicas y micro climáticas adecuadas para su pleno desarrollo y supervivencia.En esos trabajos colaboraron además la(Profepa) y lade Vida Silvestre (UMA) "Susurros" de la ciudad de Palenque.Lade esos ejemplares indicó la Conanp, adquiere undebido a que las especies de vida silvestre liberadas provienen, la gran mayoría, de aseguramientos realizados porfederales como parte del combate alPara garantizar que lasea exitosa, el personal del ANP, ladelde Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), integrada por jóvenes del ejido El Naranjo, y el equipo médico de la UMA, aplicarán un protocolo deEse seguimiento permitirá evaluar la evolución, desplazamiento y correcta adaptación de los ejemplares a sudurante las próximas semanas.El Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Palenque es un ANP federal destaca por su riqueza cultural y biológica, asimismo salvaguarda importantes extensiones deque sirven de refugio a especies emblemáticas de la fauna mesoamericana. Así se promueve la investigación científica, la educación ambiental y la conservación delde México.Lade los primates a esa zona selvática, señaló la Conanp, destaca la eficacia de las alianzas entre dependencias gubernamentales, unidades de manejo privado y la participación de las comunidades locales a través de