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Liberan 16 monos araña y un aullador en Parque Nacional Palenque

Brigadas locales y especialistas monitorean la adaptación de los animales liberados.

Por El Universal

Junio 05, 2026 12:12 p.m.
A
Liberan 16 monos araña y un aullador en Parque Nacional Palenque
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      (EL UNIVERSAL).-

      Autoridades
      y especialistas en vida silvestre liberaron 16 monos araña

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      (Ateles geoffroyi) y un saraguato o aullador (Alouatta pigra), en la zona de conservación del Área Natural Protegida (ANP) y Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA) del Parque Nacional Palenque, ubicado en la región norte de Chiapas.
      La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que una vez concluido el proceso de rehabilitación física y adaptación de conducta, aplicado por especialistas, los animales regresaron a la vida libre en el Parque Nacional Palenque, el sitio que reúne las condiciones ecosistémicas y micro climáticas adecuadas para su pleno desarrollo y supervivencia.
      En esos trabajos colaboraron además la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) "Susurros" de la ciudad de Palenque.
      La reintroducción de esos ejemplares indicó la Conanp, adquiere un valor ambiental prioritario debido a que las especies de vida silvestre liberadas provienen, la gran mayoría, de aseguramientos realizados por autoridades federales como parte del combate al tráfico ilegal de fauna.
      Para garantizar que la reintroducción sea exitosa, el personal del ANP, la brigada de monitoreo biológico del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), integrada por jóvenes del ejido El Naranjo, y el equipo médico de la UMA, aplicarán un protocolo de monitoreo continuo.
      Ese seguimiento permitirá evaluar la evolución, desplazamiento y correcta adaptación de los ejemplares a su hábitat natural durante las próximas semanas.
      El Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Palenque es un ANP federal destaca por su riqueza cultural y biológica, asimismo salvaguarda importantes extensiones de selva alta perennifolia que sirven de refugio a especies emblemáticas de la fauna mesoamericana. Así se promueve la investigación científica, la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural de México.
      La reintroducción de los primates a esa zona selvática, señaló la Conanp, destaca la eficacia de las alianzas entre dependencias gubernamentales, unidades de manejo privado y la participación de las comunidades locales a través de brigadas de vigilancia comunitaria.

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