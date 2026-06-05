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Implementarán desvíos parciales por asfaltado en torno a megapuente

Se realizan este viernes 5 de junio, desde las 08:00 y hasta las 18:00 horas

Por Redacción

Junio 05, 2026 11:10 a.m.
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Implementarán desvíos parciales por asfaltado en torno a megapuente
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      La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que este viernes 5 de junio, de 08:00 a 18:00 horas, se realizan trabajos de tendido de asfalto en el crucero entre el puente de Circuito Potosí y la carretera a Rioverde.

      Detalló que la circulación vehicular sobre la vía a Rioverde no se verá afectada, sin embargo, se implementarán desvíos temporales en:

      -La Virgen hacia Av. Gálvez.

      -Av. Gálvez hacia Cactus.

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      -Quintas de la Hacienda hacia La Virgen.

      -Cactus hacia Quintas de la Hacienda 

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