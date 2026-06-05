Implementarán desvíos parciales por asfaltado en torno a megapuente

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La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que este viernes 5 de junio, de 08:00 a 18:00 horas, se realizan trabajos de tendido de asfalto en el crucero entre el puente de Circuito Potosí y la carretera a Rioverde.

Detalló que la circulación vehicular sobre la vía a Rioverde no se verá afectada, sin embargo, se implementarán desvíos temporales en:

-La Virgen hacia Av. Gálvez.

-Av. Gálvez hacia Cactus.

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-Quintas de la Hacienda hacia La Virgen.

-Cactus hacia Quintas de la Hacienda