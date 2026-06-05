Defiende Gallardo nombramientos en SEGE y CEPC

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En medio de las cuestionamientos por los recientes nombramientos de perfiles para encabezar la SEGE y la CEPC, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, defendió que sean mujeres quienes encabecen tales instituciones sin importar si cuentan con el perfil profesional.

Dijo que todos los titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) han sido hombres, por ello, consideró necesario que ahora se nombrara a Nadia Cecilia Ochoa Limón.

Manifestó sorpresa porque existan inconformidades por los nombramientos en la CEPC y en la SEGE. "El 80 por ciento terminarán siendo mujeres en el gabinete", añadió.

"No tiene nada qué ver la profesión con lo que sí eres o no eres. Mientras que tenga su universidad bien terminada", atajó.

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Restó importancia que Deysi Maribel López Sierra sea abogada y encabece la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), pues consideró que no tiene relevancia para las funciones que realizará.

"Le vamos apostar a la sangre joven. Le vamos apostar a las mujeres. Es una excelente muchacha, tiene una carrera muy buena en su tema y al final, es una oportunidad para las mujeres", remató.