Nosotros ya no tenemos que ver con deuda de Pozos: EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Ayuntamiento capitalino no tiene que emprender acciones específicas para exigir el pago de la deuda atribuida al municipio de Villa de Pozos, al señalar que dicha obligación fue establecida directamente por el Congreso del Estado dentro del decreto que dio origen al nuevo municipio.

El edil capitalino sostuvo que no corresponde al Ayuntamiento capitalino realizar gestiones de cobro. "Esa la decretó el Congreso", afirmó, al precisar que la obligación quedó establecida en la legislación correspondiente y que será la institución financiera involucrada la que deba realizar el procedimiento de recuperación. "El banco le tiene que cobrar a Pozos y nosotros ya no tenemos nada qué ver", puntualizó.

La disputa por la deuda heredada asciende a 52 millones 885 mil 485 pesos. Este monto representa la parte proporcional de la deuda pública de largo plazo de la capital que, según el decreto de creación del municipio, le correspondería pagar a Villa de Pozos al separarse de San Luis Potosí.

Galindo explicó que el proceso de separación entre San Luis Potosí y Villa de Pozos ha sido complejo y aún mantiene algunos asuntos administrativos en trámite. Sin embargo, destacó que los aspectos más relevantes y sustantivos ya fueron atendidos, incluyendo la entrega de inmuebles y diversos procedimientos documentales relacionados con la transición institucional.

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Indicó que, pese a los contratiempos y periodos de suspensión de actividades que se registraron durante el proceso, el Ayuntamiento de la capital continuó con los trabajos de entrega-recepción, por lo que consideró que la mayor parte de las responsabilidades derivadas de la municipalización de Pozos ya fueron cumplidas.

El presidente municipal señaló que todavía existen temas pendientes que deberán discutirse entre las partes, entre ellos el relacionado con el servicio de agua potable. Recordó que Villa de Pozos no forma parte formalmente del organismo operador Interapas, sino que actualmente recibe atención mediante un convenio, situación que eventualmente tendrá que revisarse y resolverse en una mesa de trabajo.