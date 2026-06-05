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SCJN no analiza a fondo desaparición de Concejo en Pozos: Carreón

Criticó que en el análisis del caso Villa de Pozos se evite pronunciarse sobre la autonomía municipal

Por Samuel Moreno

Junio 05, 2026 11:37 a.m.
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Foto: Pulso

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      La discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional promovida por exintegrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos podría concluir sin que se analice la legalidad de su destitución, situación que fue criticada por el exregidor panista Dante Alan Carreón Sandoval.

      Luego de que se diera a conocer el proyecto de resolución del recurso de reclamación 15/2026-CA, que será discutido el próximo 10 de junio, Carreón Sandoval sostuvo que el máximo tribunal del país ha reducido el asunto a una discusión procesal relacionada con la representación jurídica del municipio, dejando de lado el tema central sobre la autonomía municipal.

      El exintegrante del Concejo afirmó que la Corte no ha determinado si fue constitucional o no la remoción del órgano de gobierno de Villa de Pozos ni si el Congreso del Estado actuó dentro de los límites de sus facultades, por lo que consideró que la pregunta más importante permanece sin respuesta.

      "¿Puede un Congreso estatal remover de manera anticipada a un gobierno municipal sin que exista un control constitucional efectivo sobre esa decisión?", cuestionó el exregidor, al señalar que el proyecto conocido hasta ahora evita pronunciarse sobre el fondo del conflicto.

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      Carreón Sandoval advirtió que una resolución en ese sentido enviaría un mensaje preocupante para los municipios del país, ya que la defensa de su autonomía podría quedar anulada por formalismos procesales aun cuando estén involucrados principios fundamentales del federalismo y del régimen municipal.

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      Añadió que la SCJN aún tiene la oportunidad de fijar un criterio sobre los alcances de la autonomía municipal y los límites de actuación de los congresos locales. De lo contrario, afirmó, no solo se afectaría a Villa de Pozos, sino al conjunto de municipios del país que podrían enfrentar situaciones similares sin acceso a una revisión constitucional de fondo.

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