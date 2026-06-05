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¿Cómo saber qué celulares están registrados con tu CURP?

La herramienta oficial ayuda a los usuarios a identificar líneas celulares registradas a su nombre y prevenir fraudes o usos indebidos.

Por El Universal

Junio 05, 2026 11:58 a.m.
A
¿Cómo saber qué celulares están registrados con tu CURP?
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      , el registro de celulares con tu Clave Única de Registro de Población

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      (CURP) es obligatorio. Sin embargo, esta situación abrió una nueva preocupación entre los usuarios: ¿cuántos números celulares están realmente asociados a mi documento de identidad?
      Para responder a esa pregunta, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones habilitó una plataforma de consulta donde cualquier persona puede verificar las líneas registradas a su nombre y detectar posibles irregularidades, como números desconocidos vinculados a su CURP.
      En Tech Bit te contamos cómo puedes descubrir esta información.
      Cómo saber qué números están registrados con tu CURP
      El proceso es gratuito y puede realizarse en línea. Para consultar las líneas asociadas a tu identidad debes ingresar a la plataforma oficial de consulta (portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas) , seleccionar tu compañía telefónica y proporcionar tu CURP. Posteriormente, el sistema mostrará los números vinculados a tu nombre.
      La herramienta está diseñada para que únicamente el titular pueda acceder a la información, con el objetivo de proteger los datos personales.

      ¿Qué hacer si aparece un número desconocido?
      Si durante la consulta detectas una línea que no reconoces, las autoridades recomiendan iniciar de inmediato el proceso de baja desde la misma plataforma o contactar directamente a la operadora correspondiente para reportar un posible uso indebido de tu identidad.
      Especialistas señalan que revisar periódicamente esta información puede ayudar a prevenir fraudes, extorsiones o contrataciones realizadas sin consentimiento del titular.

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