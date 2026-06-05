¿Cómo saber qué celulares están registrados con tu CURP?

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Desde

, el registro de celulares con tu

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(CURP) es obligatorio. Sin embargo, esta situación abrió una nueva preocupación entre los usuarios: ¿cuántos números celulares están realmente asociados a mi documento de identidad?Para responder a esa pregunta, lahabilitó unadonde cualquier persona puede verificar lasa su nombre y detectar posibles irregularidades, como números desconocidos vinculados a su CURP.Ente contamos cómo puedesCómo saber qué números están registrados con tu CURPEl proceso es gratuito y puede realizarse en línea. Para consultar las líneas asociadas a tu identidad debes ingresar a lade consulta (portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas) , seleccionar tu compañía telefónica y. Posteriormente, el sistema mostrará los números vinculados a tu nombre.La herramienta está diseñada para que únicamente elpueda acceder a la información, con el objetivo de proteger los datos personales.¿Qué hacer si aparece unSi durante la consulta detectas una línea que no reconoces, las autoridades recomiendan iniciar de inmediato eldesde la misma plataforma o contactar directamente a lapara reportar un posible uso indebido de tu identidad.Especialistas señalan que revisar periódicamente esta información puede ayudar ao contrataciones realizadasdel