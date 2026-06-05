Autos varados y árboles caídos, el saldo de lluvias: CEPC

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene un operativo permanente de atención y prevención ante las lluvias registradas en la entidad y exhortó a la población a mantenerse alerta y utilizar los sistemas de emergencia en caso de ser necesario.

Informó que mantiene un operativo permanente de atención a las incidencias derivadas de las lluvias registradas la noche de este jueves. La titular de la dependencia, Nadia Ochoa Limón, detalló que, tal como se previó con oportunidad, se registraron lluvias fuertes en las zonas Altiplano y Centro, por lo que las células operativas desplegaron acciones de apoyo ante reportes de encharcamientos.

Como parte de estas labores, se efectuaron recorridos en las colonias Quintas de la Hacienda, Valle de los Cactus, Privada de las Haciendas, Avenida de los Valles, San Lorenzo y Primero de Mayo, en Soledad de Graciano Sánchez; así como en Industrial Aviación, El Aguaje, Praderas del Real y Torremolinos, en la capital potosina.

Además, se atendió un vehículo inundado en la colonia El Aguaje. En la localidad de Las Palomas, en Villa de Reyes, se reportaron un camión de pasajeros y un vehículo particular inundados en el puente de la vía de dicho municipio, por lo que se brindó atención inmediata a la situación.

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Asimismo, dentro del parte de incidencias se informó que en la colonia Quintas de la Hacienda, en Soledad de Graciano Sánchez, dos personas recibieron una descarga eléctrica, con saldo de una persona fallecida y otra trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Fotos: CEPC

De igual forma, se atendieron reportes de árboles caídos en la Escuela Secundaria Técnica No. 68, en la colonia El Saucito, y en la calle Huasteca, colonia Bellas Lomas. Las lluvias intensas continuarán durante las próximas horas, por lo que la CEPC exhortó a la población a extremar precauciones y solicitar apoyo inmediato a través del 911, Bomberos o las Unidades Municipales de Protección Civil. Estas acciones reflejan el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, con una atención oportuna y coordinada para proteger a la población sin límites.