logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Bermúdez está en la mira de EU

Dice que sus operaciones ilegales lo han afectado

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Bermúdez está en la mira de EU

Miami, Flo.- Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal La Barredora, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detenido en Paraguay con fines de extradición, se encuentra en la mira de la justicia estadounidense por huachicol y “lavado” de dinero.

En declaraciones a El Universal, una fuente del Departamento de Justicia estadounidense señaló que “agencias federales de Estados Unidos, incluido el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y la de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), mantienen un interés activo en Bermúdez Requena debido a que sus operaciones han estado vinculadas a delitos bajo jurisdicción estadounidense”.

Entre esos delitos, la fuente menciona “el contrabando de combustible desde puertos de Texas hacia México mediante documentación aduanal falsificada, posibles esquemas de lavado de dinero relacionados con el CJNG y actividades de tráfico de personas en rutas transnacionales”.

El vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación agrava la situación, dado que es uno de los cárteles que la administración del presidente Donald Trump designó como organización terrorista extranjera en febrero pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estos antecedentes, indicó la fuente, colocan a Bermúdez, también conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, en “el radar de las agencias de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos, que han seguido casos similares como parte de investigaciones de crimen organizado transfronterizo”.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco, fue detenido la madrugada del pasado sábado en una lujosa vivienda en Paraguay.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matan a tiros a 6 en Chihuahua
Matan a tiros a 6 en Chihuahua

Matan a tiros a 6 en Chihuahua

SLP

El Universal

Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina
Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina

Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina

SLP

El Universal

“Quiero que la gasera cumpla”
“Quiero que la gasera cumpla”

“Quiero que la gasera cumpla”

SLP

El Universal

Familiares de las víctimas de la explosión de pipa exigen que la empresa se haga responsable

“Vivan mujeres y migrantes”: CS
“Vivan mujeres y migrantes”: CS

“Vivan mujeres y migrantes”: CS

SLP

SinEmbargo.mx

La presidenta Sheinbaum destacó la defensa de la soberanía e independencia, en arengas del grito