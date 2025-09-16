Bermúdez está en la mira de EU

Miami, Flo.- Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal La Barredora, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detenido en Paraguay con fines de extradición, se encuentra en la mira de la justicia estadounidense por huachicol y “lavado” de dinero.

En declaraciones a El Universal, una fuente del Departamento de Justicia estadounidense señaló que “agencias federales de Estados Unidos, incluido el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y la de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), mantienen un interés activo en Bermúdez Requena debido a que sus operaciones han estado vinculadas a delitos bajo jurisdicción estadounidense”.

Entre esos delitos, la fuente menciona “el contrabando de combustible desde puertos de Texas hacia México mediante documentación aduanal falsificada, posibles esquemas de lavado de dinero relacionados con el CJNG y actividades de tráfico de personas en rutas transnacionales”.

El vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación agrava la situación, dado que es uno de los cárteles que la administración del presidente Donald Trump designó como organización terrorista extranjera en febrero pasado.

Estos antecedentes, indicó la fuente, colocan a Bermúdez, también conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, en “el radar de las agencias de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos, que han seguido casos similares como parte de investigaciones de crimen organizado transfronterizo”.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco, fue detenido la madrugada del pasado sábado en una lujosa vivienda en Paraguay.