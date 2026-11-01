Berta busca a Fabián y reclama: hacemos lo que el gobierno no quiere

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Berta Alicia Molina Hidalgo continúa su búsqueda por su hermano Fabián, quien desapareció el 12 de abril de 2023, a los 43 años. Fabián, comerciante, fisiculturista y padre de dos hijos, fue presuntamente secuestrado por individuos vinculados a la delincuencia organizada en su lugar de trabajo. Desde entonces, su familia ha perdido todo contacto con él, lo que ha generado un profundo dolor e incertidumbre. La hermana de Fabián denuncia que la falta de avances significativos en las investigaciones ha intensificado su angustia. "Desesperación, impotencia, dolor, porque dejan un gran dolor", asegura, al recordar el sufrimiento causado por la ausencia de su hermano, quien dejó atrás a sus hijos, de 29 y 22 años, respectivamente.

Ante la inacción aparente de las autoridades, Berta Alicia se ha unido al colectivo Madres Buscadoras con una Luz en el Corazón Hasta Encontrarlos, una organización dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, que posee nueve años de trayectoria. Durante sus recorridos, los miembros del colectivo utilizan herramientas como picos y palas en la esperanza de encontrar a sus seres queridos. "Nosotros tenemos que hacer lo que el gobierno no quiere hacer. Lo que le correspondería al gobierno, que tiene una deuda con nosotros por toda esa inseguridad que vivimos", sostiene en su denuncia.

Las actividades del colectivo dependen de la programación establecida por la Comisión de Búsqueda, lo que impide que las integrantes realicen búsquedas de manera independiente. A lo largo de estos años, Berta ha acompañado a otras madres que han logrado recuperar los restos de sus hijos, pero su propia búsqueda sigue sin resultados tangibles. Ella manifiesta que las desapariciones están en aumento y destaca que ningún individuo está a salvo, desestimando así los prejuicios que a menudo rodean a las víctimas al vincularlas con actividades delictivas.

Pese al largo tiempo transcurrido, Berta Alicia mantiene la esperanza de reencontrarse con su hermano. "Sí, toda la confianza, la fe y la certeza", afirma cuando se le pregunta sobre su expectativa de ver a Fabián nuevamente. La hermana de Fabián hace un llamado a la ciudadanía para que colabore proporcionando información sobre posibles lugares clandestinos donde pudieran hallarse personas desaparecidas, enfatizando que su búsqueda se centra en la recuperación de sus seres queridos, no en la búsqueda de culpables.

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