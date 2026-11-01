Mexicano desaparece tras accidente de tren en España

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha confirmado la desaparición de un ciudadano mexicano tras un accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, España, el cual dejó un saldo trágico con numerosas víctimas fatales.

En un comunicado oficial, la Cancillería informó que la Embajada de México en España ha podido identificar a un total de 12 compatriotas involucrados en el incidente. De estos, 11 resultaron con lesiones leves y ya han recibido el alta médica correspondiente.

En lo que respecta al mexicano desaparecido, la SRE aseguró que las autoridades españolas están activamente trabajando en su localización e identificación. Asimismo, mencionó que la Embajada se encuentra en constante comunicación con las autoridades españolas para monitorear el desarrollo de la situación y brindar la asistencia necesaria a las familias afectadas.

Para garantizar el apoyo a los familiares del desaparecido, el encargado de la Sección Consular de la Embajada se ha trasladado a Toledo con el fin de acompañarlos y proporcionar la ayuda requerida. La SRE también ha indicado que ayudará económicamente a los familiares durante su estancia en España, asegurando que se mantenga en vigor el protocolo de protección consular durante este proceso.

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Este trágico evento ha suscitado una respuesta inmediata de las autoridades mexicanas, las cuales subrayan su compromiso de asistir a los ciudadanos en el exterior, especialmente en situaciones críticas como esta. La Embajada de México en España está tomando todas las medidas necesarias para asegurar el bienestar de los ciudadanos afectados.

En medio de esta situación, se espera que las investigaciones continúen, con el objetivo de esclarecer los detalles del accidente y brindar apoyo a todos los involucrados.