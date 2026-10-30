Birmex y Salud adjudican 997.6 millones de medicamentos para 2027-2028

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud (Ssa) y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) concluyeron la tercera licitación pública de la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos para la Salud 2027-2028, con la adjudicación de 673 claves, las cuales representan 997.6 millones de piezas y una inversión de 34 mil 398 millones de pesos.

Detalles del proceso y resultados

A través de un comunicado conjunto, ambas dependencias detallaron que el procedimiento incluyó material de curación, laboratorio y radiológico, medicinas y otros insumos destinados a la salud, con la participación de la industria nacional e internacional.

Agregaron que, como parte de este proceso, 755 claves participaron en el mecanismo de Oferta Subsecuente de Descuento, a través del que los proveedores compiten mediante subastas con el fin de ofrecer mejores precios, lo cual permitió una reducción de 7 mil 100 millones de pesos.

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Avances y próximos pasos en la licitación

Además, destacaron que, con los resultados de las tres licitaciones hechas al momento, se cuenta con cerca de 90% de las claves requeridas por el sector salud para 2027 y 2028.

Precisaron que, en conjunto, los procedimientos suman cerca de 5 mil millones de piezas adjudicadas, dirigidas a atender las necesidades de las instituciones públicas de salud durante el periodo.

Puntualizaron que las claves pendientes se incluirán en una cuarta etapa de licitación, prevista para llevarse a cabo durante el presente año y, una vez emitidos los fallos, los contratos correspondientes se formalizarán en un plazo máximo de 20 días.

Asimismo, enfatizaron que, de forma paralela, trabajan con la industria y los proveedores en la preparación de los procesos de recepción, almacenamiento, distribución y dispensación de los medicamentos e insumos adjudicados, con la finalidad de contribuir al abasto oportuno en las instituciones públicas de salud y garantizar el derecho a la protección de la salud.