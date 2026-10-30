Sergio Pérez extiende contrato con Cadillac: último acuerdo en F1

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Durante la mañana del martes, Cadillac anunció la extensión —por dos años— de Sergio Pérez y este contrato luce para ser el último en su carrera dentro de la Fórmula Uno, según el propio piloto.

Sergio Pérez confirma último contrato en Fórmula Uno

El tapatío se sinceró respecto a su futuro dentro de la categoría reina y dejó claro que su decisión también se basa en el aspecto familiar, aunque le encantaría permanecer más años en la pista que tantas alegrías le ha dado en su trayectoria.

"No sabes lo que va a pasar, pero sí lo tengo claro, porque me encanta y es mi pasión, y me podría quedar fácilmente 10 años más, porque me gusta mucho lo que hago, pero ya llego a una edad y también mis hijos, que es lo principal, van a estar en edades importantes, en las que quiero pasar mucho más tiempo con ellos. Entonces sí, sí tengo claro que estos últimos tres años son los de mi contrato final", puntualizó el piloto tricolor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Relación especial con Cadillac y objetivos futuros

Eso sí, "Checo" buscará maximizar estos últimos tres años con el equipo estadounidense, al que repetidamente ha mencionado como "el reto más grande de mi carrera".

Estar con Cadillac desde su nacimiento como equipo de Fórmula Uno ha hecho muy especial la relación entre ambas partes.

"Me encantaría quedarme 10 años, pero tampoco tengo más tiempo en mí, en mi carrera, en mi vida, en todo lo que hay que dejar para estar en la F1, y por eso he tomado la decisión de hacer ese contrato y buscar llevar a Cadillac a lo más alto, porque creo que son tres años donde —en verdad— se puede ver mi impulso", subrayó el ex de Red Bull, entre otras escuderías dentro de la máxima categoría.

Ante la posibilidad de mantenerse en la Fórmula Uno, Pérez asegura que no es el camino que busca tomar, porque ya está en el lugar indicado para cerrar su legado.

"Puedo ir a otra escudería y quizá tener mejores resultados a corto plazo, pero qué le va a cambiar a mi carrera. No tengo la oportunidad de estar en un equipo para pelear por el campeonato, pero no hay nada más motivante que crear algo nuevo con una marca tan importante como Cadillac", sentenció "Checo".

Pérez se mantendrá con la escudería estadounidense hasta 2029.

Datos

* 15 temporadas las que el piloto jalisciense ha estado dentro de la máxima categoría.

* 4 años los que tendrá como miembro de Cadillac (hasta la campaña 2029).