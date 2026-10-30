IMSS entrega de 47 equipos médicos a 39 hospitales del país

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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que comenzó la entrega de 47 equipos médicos especializados a 39 hospitales del país, como parte de la estrategia de 12 acciones en 120 días para mejorar las condiciones laborales y la atención médica.

Acciones de la autoridad

Al comenzar la conferencia matutina por medio de un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el almacén central del IMSS en Vallejo, Ciudad de México, detalló que el primer paquete incluye 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos para áreas de cuidados intensivos.

Robledo señaló que los equipos fueron adquiridos a partir de las solicitudes de médicas, médicos, enfermeras y personal técnico, mediante el ejercicio de escucha directa en hospitales.

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Hospitales beneficiados y testimonios

Entre las unidades beneficiadas se encuentran hospitales de Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila, entre otras entidades.

Personal médico destacó que los nuevos equipos permitirán mejorar la detección oportuna de enfermedades. Un médico radiólogo de Veracruz explicó que el ultrasonido de alta gama facilitará diagnósticos más precisos en estudios materno-fetales y vasculares.

Por su parte, la doctora Villagrán, del hospital de Anáhuac, Chihuahua, señaló que la llegada de un electrocardiógrafo permitirá detectar oportunamente emergencias como el infarto, luego de que el equipo anterior presentara fallas por su antigüedad.