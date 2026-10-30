logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

IMSS entrega de 47 equipos médicos a 39 hospitales del país

La entrega incluye ultrasonidos 3D, electrocardiógrafos y monitores para cuidados intensivos.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 09:20 a.m.
A
IMSS entrega de 47 equipos médicos a 39 hospitales del país
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que comenzó la entrega de 47 equipos médicos especializados a 39 hospitales del país, como parte de la estrategia de 12 acciones en 120 días para mejorar las condiciones laborales y la atención médica.

      Acciones de la autoridad

      Al comenzar la conferencia matutina por medio de un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el almacén central del IMSS en Vallejo, Ciudad de México, detalló que el primer paquete incluye 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos para áreas de cuidados intensivos.

      Robledo señaló que los equipos fueron adquiridos a partir de las solicitudes de médicas, médicos, enfermeras y personal técnico, mediante el ejercicio de escucha directa en hospitales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hospitales beneficiados y testimonios

      Entre las unidades beneficiadas se encuentran hospitales de Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila, entre otras entidades.

      Personal médico destacó que los nuevos equipos permitirán mejorar la detección oportuna de enfermedades. Un médico radiólogo de Veracruz explicó que el ultrasonido de alta gama facilitará diagnósticos más precisos en estudios materno-fetales y vasculares.

      Por su parte, la doctora Villagrán, del hospital de Anáhuac, Chihuahua, señaló que la llegada de un electrocardiógrafo permitirá detectar oportunamente emergencias como el infarto, luego de que el equipo anterior presentara fallas por su antigüedad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      IMSS entrega de 47 equipos médicos a 39 hospitales del país
      IMSS entrega de 47 equipos médicos a 39 hospitales del país

      IMSS entrega de 47 equipos médicos a 39 hospitales del país

      SLP

      El Universal

      La entrega incluye ultrasonidos 3D, electrocardiógrafos y monitores para cuidados intensivos.

      Congreso mantiene recaudación fiscal sin aumento para 2027 en México
      Congreso mantiene recaudación fiscal sin aumento para 2027 en México

      Congreso mantiene recaudación fiscal sin aumento para 2027 en México

      SLP

      El Universal

      El acceso ampliado al Programa de Regularización Fiscal no generará un aumento significativo en la recaudación.

      CFE reporta aumento de deuda y pérdidas en tercer trimestre
      CFE reporta aumento de deuda y pérdidas en tercer trimestre

      CFE reporta aumento de deuda y pérdidas en tercer trimestre

      SLP

      El Universal

      El incremento en costos y gastos financieros afectó los resultados de CFE en el tercer trimestre de 2026.

      Amnistía Internacional advierte que seguirá crítica ante desapariciones en México
      Amnistía Internacional advierte que seguirá crítica ante desapariciones en México

      Amnistía Internacional advierte que seguirá crítica ante desapariciones en México

      SLP

      El Universal

      Amnistía Internacional ha solicitado reuniones con Claudia Sheinbaum sin respuesta y pide inclusión en mesas de trabajo.