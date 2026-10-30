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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El proyecto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2027 fue aprobado sin cambios, hace dos días, después de una jornada que duró siete horas, y que tuvo 73 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones. El Pleno de la Cámara rechazó las propuestas de modificaciones que presentaron senadores del PRI, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano, según información oficial.

Ley de Ingresos 2027 mantiene tasa cero del IVA para librerías

Esta aprobación sin cambios significa también la aprobación de la tasa cero del IVA a pequeñas y medianas librerías, lo cual debería representar, en teoría, una recuperación sustancial de recursos (este cambio fiscal fue defendido, por ejemplo, por la presidente de México, Claudia Sheinbaum).

Pero también se establece que el 90 % de los ingresos de esas ventas debe corresponder a libros, periódicos y revistas. Se ha documentado, sin embargo, que justo para las pequeñas librerías es difícil alcanzar un porcentaje tan alto, por lo que es necesario "enriquecer su oferta", señala Claudia Bautista, presidenta de la Red de Librerías Independientes, RELI, en México.

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Opiniones y retos para librerías independientes

"No fue sólo vender libros, sino acomodarse también por necesidad para cubrir los gastos operativos, se transformaron en lugares donde sigue siendo el libro la vocación central, el eje central del negocio sigue siendo el libro, pero se construyen experiencias a través del libro. ¿Cómo? Con el café, que es un negocio muy recurrente entre las librerías, con talleres, clubes y muchas otras actividades, incluyendo, por ejemplo, clases de cocina o hasta renta de espacios para trabajar. Pero todo esto girando alrededor del núcleo principal que era la venta de libros. Ahora, se da esta medida, se anuncia esta medida con este porcentaje del 90% y nos quedamos fríos".

Bautista continúa: "¿Cómo es posible que alguien tenga la poca visión, el poco conocimiento de las librerías familiares, independientes, de barrio, como se les quiera llamar, para no darse cuenta de cómo vive una librería?, ¿y por qué vive así? Yo creo que la mayoría de los libreros y libreras preferirían sólo vender libros, pero el mercado exige otra cosa y de nosotros no depende lo que exige el mercado".

Señala que la cuestión ahora será adaptarse a la política pública, en lugar de que la política pública esté diseñada para adaptarse a la realidad de las librerías: "Porque quienes la diseñaron, quienes la sugirieron, quienes la probaron, aparentemente conocen la realidad de las librerías. Aparentemente porque ya dijimos nosotros en un sondeo que, de las librerías de la Red, siete de cada diez no alcanzan ese criterio (...) O se cambia el régimen contable y vamos a modificar la forma en que contribuimos, vamos a pagar dos cuentas para el contador, vamos a hacer doble labor, vamos a facturar con mucho detalle. Si nos ponemos muy delicados para ver cuál es la situación real de las librerías, sabemos que son librerías muchas veces atendidas por una persona o dos, por una familia donde una sola persona hace muchas labores: vende, limpia, va a ferias, atiende, hace contabilidad y administración. Es una labor ya de por sí compleja y creemos que las políticas públicas están para defender, garantizar la sostenibilidad y sostener, pero parece que es un poco al revés".

Añade que en la RELI no quieren dejar de darle seguimiento al tema e investigar qué estudios técnicos les permitieron avalar el porcentaje del 90 % de ingresos de ventas: "¿Con qué evidencia lo hicieron? Estamos pensando abrir una plataforma mucho más extensa para conocer cuál es el funcionamiento real de las librerías. Y también saber si todo lo que va a implicar para una librería modificar su régimen o su operación, y las posibilidades que tiene para acreditar el IVA, va a ser conveniente económicamente. Queremos presentar evidencias de cómo funcionan las librerías reales para que no se tomen decisiones desde un escritorio, sino a partir de la evidencia del funcionamiento real de las librerías", concluye.