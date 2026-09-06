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Birmex opera con red obsoleta

Fallas operativas se convierten en problemas de desabasto

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Birmex opera con red obsoleta
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      Ciudad de México.- Birmex, el organismo que opera la llamada Megafarmacia y la distribución de medicinas, admitió que opera con una red de conectividad "desmantelada y obsoleta" en donde utiliza módems caseros, los cuales, reconoció, son inseguros, inestables y pueden generar desabasto de medicinas y afectar tratamientos médicos.

      Ante esto, Birmex acaba de lanzar la licitación LA-12-NEF-012NEF001-N-284-2026 para la contratación de un servicio para la operación de las comunicaciones y conectividad institucional, pues reconoce que lleva ocho años sin la contratación de este servicio, lo cual puede llevar a una afectación en la distribución de medicinas y, con esto, generar un impacto social, político y reputacional para el Estado mexicano.

      En las bases de la licitación, Birmex señala que se requiere instalación de cámaras de videovigilancia en sus instalaciones.

      "En la actualidad Birmex no cuenta con la infraestructura óptima para brindar los servicios de voz, datos, video y seguridad con la velocidad, protección, confiabilidad y escalabilidad requeridas debido a no se cuenta con la infraestructura necesaria o ésta se encuentra en obsolescencia tecnológica, haciendo que no sean compatibles con las tecnologías y protocolos actuales.

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      Será el próximo 11 de septiembre cuando se conozca el fallo de la contratación, la cual se prevé que inicie su labor a partir del 2 de octubre.

      En la página 18 del anexo de la licitación, Birmex señala que es de gran importancia contar con una conectividad segura, pues se busca salvaguardar principalmente la confidencialidad, disponibilidad e integridad en un entorno confiable y seguro para el manejo y transaccionalidad de la información, pues actualmente, admite, la institución "enfrenta situaciones que reducen esa confiabilidad".

      Birmex resalta que, con la contratación del Servicio Administrado para la Operación de las Comunicaciones y Conectividad Institucional, la institución podrá mantener a sus servidores públicos comunicados, seguros y en posibilidad de atender cualquier requerimiento que dentro de sus funciones gubernamentales tenga con clientes, proveedores, otras dependencias y ciudadanos.

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